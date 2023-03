Le Médiateur de la République, Madjid Ammour, a affirmé, lundi, la disponibilité de son instance à construire des ponts de coopération avec le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), à travers une prise en charge optimale des préoccupations de cette catégorie de la société, a indiqué un communiqué du Médiateur de la République.

M. Ammour a en outre affirmé lors d’une rencontre avec le président du CSJ, Mustapha Hidaoui, "la disponibilité de son instance à construire des ponts de coopération avec le Conseil à travers une prise en charge optimale des préoccupations des jeunes", souligne la même source.

De son côté, M. Hidaoui a salué cette initiative, mettant l’accent sur "les efforts consentis par le CSJ pour la prise en charge des préoccupations des jeunes, et qui rejoignent le rôle de la Médiation de la République dans la prise en charge des préoccupations des citoyens en général".

Les deux parties ont en outre souligné, l'importance de "jeter les bases d'une coopération bilatérale au niveau local à travers la mise en place d'un cadre de coordination et de concertatio n entre les élus locaux du CSJ et les représentants locaux du Médiateur de la République, dans le but d'assurer une prise en charge rapide et efficace des préoccupations des jeunes", ajoute le communiqué.

"La possibilité d'organiser des festivités et des activités conjointes visant à valoriser le travail de la jeunesse et à faciliter son intégration dans les activités vitales du pays", a également été évoquée, selon la même source.