Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Suisse a été installé, lundi à l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de l'activation de la diplomatie parlementaire entre les deux pays.

Le vice-président de l'APN, Moundir Bouden a présidé la cérémonie d'installation en présence du représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Saadallah Kahal et de l'ambassadeur suisse en Algérie, Pierre-Yves Fux.

A cette occasion, M. Bouden a passé en revue "la profondeur des relations historiques entre l'Algérie et la Suisse", soulignant que ces relations "sont caractérisées par la qualité et l'excellence depuis la guerre de libération nationale qui a connu la sympathie et le soutien de la Suisse en assurant notamment les conditions propices pour le déroulement des négociations d'Evian entre le Gouvernement provisoire algérien (GPRA) et le gouvernement français, et c'était un tournant décisif dans l'histoire de notre pays".

Le vice-président de l'APN a salué "la stratégie du Conseil fédéral suisse 2021-2024 envers le Moyen Orient et l'Afrique pour concrétiser un programme de coopération inclusif dans les domaines de la paix, la sécurité, les droits de l'homme, l'immigration, le développement durable et la santé", aussi bien que "l'appui mutuel aux candidatures internationales au niveau des instances et organisations internationales". Pour sa part, l'ambassadeur suisse a salué "la profondeur des relations historiques entre l'Algérie et la Suisse", réaffirmant l'importance d'œuvrer à "consolider les relations bilatérales à tous les niveaux au mieux des intérêts des deux peuples amis".