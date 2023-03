La direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) a organisé récemment un atelier de formation sur le classement "Times Higher Education" (THE) des établissements de l'enseignement supérieur, visant à mettre en lumière l'importance de ce classement, ainsi que les avantages et les opportunités qu'il offre aux établissements universitaires en vue de connaitre les modes et les outils nécessaires à l'amélioration de la visibilité des universités algériennes, a indiqué lundi un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

"Dans le cadre des efforts du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à améliorer la visibilité et le classement des établissements universitaires et de recherche, la DGRSDT a organisé récemment un atelier de formation sur le classement +THE+, au profit des responsables de coordination de 25 établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, encadrés par des experts internationaux de l'établissement +THE + et de l'édition scientifique mondiale +Assafir+", précise le communiqué.

Cet atelier vise, selon la même source, à "mettre en lumière l'importance du classement +THE+, ainsi que les avantages et les opportunités qu'il offre aux établissements universitaires pour connaitre les modes et les outils nécessaires à l'amélioration de la visibilité des universités algériennes", et ce "en contribuant au renforcement et à la promotion de leur visibilité au niveau international" et "en mettant en valeur les compétences scientifiques".

L'amélioration de la visibilité de l'université algérienne passe par "l'établissement de partenariats stratégiques" et "l'information sur les mécanismes de classement, pour permettre à l'université de développer et d'adapter les stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique", ajoute le communiqué.

Le classement "Times Higher Education" des établissements d'enseignement supérieur publié par la revue londonienne "The Times", a été créé fin 2004 au profit des étudiants, des responsables universitaires et académiques ainsi que des décideurs. Il permet d'expliquer les procédés d'insertion des données des établissements candidats et classe actuellement plus de 1.700 établissements universitaires partout dans le monde.

La méthodologie utilisée par c e classement repose sur un ensemble complexe d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui incluent le nombre d'enseignants-chercheurs et d'étudiants, la production scientifique et son impact sur les bases de données Scopus, la qualité de l'enseignement, l'ouverture à l'international et l'attractivité des établissements.

Cette méthodologie s'appuie sur 17 indicateurs soigneusement sélectionnés pour fournir les comparaisons les plus complètes et les plus équilibrées, déclinées en cinq principaux axes, à savoir : la qualité de l'enseignement supérieur, la qualité de la recherche scientifique, les citations, l'ouverture internationale et l'incidence sur l'industrie.