La commémoration du 63ème anniversaire de la mort du colonel Lotfi et ses compagnons

de lutte est une occasion pour se remémorer les sacrifices des chouhada et moudjahidine consentis pour la libération du pays du joug colonial français, a affirmé lundi à Bechar

le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit Laïd Rebiga.

"Les sacrifices incommensurables des chouhada et moudjahidine pour la libération de notre pays du joug du colonial français, à l'exemple du colonel Lotfi tombé au champ d'honneur avec ses compagnons d’armes, les martyrs commandant Farradj, Zaoui Cheikh et Brik Ahmed, le 27 mars 1960 lors de la bataille de Djebel Béchar, vient démontrer que les Algériens ont été toujours unis pour défendre la juste cause de leur pays", a indiqué le ministre dans son allocution prononcée à l’occasion de la commémoration du 63ème anniversaire de la mort du colonel Lotfi et de ses compagnons au lieu même de cette bataille, à quelques encablures de la ville de Béchar.

"Aujourd’hui, nous rendons hommage aux chouhada qui sont tombés au champ d’honneur p our que l’Algérie soit un pays libre et uni", a-t-il dit.

"Le colonel Lotfi qui fut un dirigeant brillant de la Révolution du 1er novembre 1954, est aussi un symbole du passé glorieux de l'Algérie. Il participa avec ses compagnons, tombés en martyrs les armes à la main pour l’honneur du pays, à l'écriture de notre histoire", a souligné M. Rebiga.

Et d’ajouter: "A travers la commémoration du 63ème anniversaire de la mort en chahid au champ de bataille du colonel Lotfi et de ses compagnons martyrs, nous nous remémorons tant les valeurs de ces chouhada que ceux de la Révolution du 1er novembre 1954". Le ministre des Moudjahidine et Ayants droit qui s’est rendu par la suite au musée du Moudjahid de Béchar en compagnie des autorités de la wilaya, du général major Fodil Nasr Eddine, adjoint du commandant de la 3ème région militaire (3-RM), du secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC), Khelifa Smati, et des moudjahidine de la Wilaya V historique, ainsi que des membres des familles des chouhada de la bataille de Djebel Béchar, a visité les différents halls et stands d’expositions de cette institution dédiée à l’histoire de la guerre de libération nationale dans la zone 8 de la Wilaya V historique.

Laid Rebiga s’est rendu aussi à l’endroit même du passage, dans la ré gion de Mougheul (50 km au nord de Bechar), de la sinistre ligne Challe-Morice, où il a inauguré une stèle commémorative rendant hommage aux chouhada tombés en martyrs lors de leur passage à travers cette ligne électrique qui été truffée de millions de mines anti personnelles.

Le ministre a achevé sa visite dans la wilaya de Bechar en présidant une cérémonie d’hommage à de nombreux moudjahidine de la région et aux familles du Colonel Lotfi, commandant Faraj, Zaoui et Brik Ahmed, et en remettant un lot de livres historiques à l'Ecole normale supérieure de Béchar (ENS).