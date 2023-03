Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a examiné, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue soudanais, Ali Al-Sadiq Ali, les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, a précisé lundi un communiqué du ministère.

"Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son frère, le ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan, pays frère, Ali Al-Sadiq Ali, consacré essentiellement à l’examen des moyens de renforcer les relations bilatérales et à la concertation autour des développements des questions d’intérêt commun au niveau régional", lit-on dans le communiqué.

Le ministre Ali Al-Sadiq Ali a saisi l’occasion pour féliciter le ministre Ahmed Attaf pour sa nomination à la tête de la diplomatie algérienne. Lors de leur entretien, les deux ministres se sont dits "fiers des relations historiques de fraternité, de coopération et de solidarité entre les deux pays frères", soulignant "leur aspiration à explorer ensemble les perspectives promett euses de coopération bilatérale dans les domaines économiques au mieux des intérêts des deux parties".

M. Attaf a réaffirmé "la solidarité permanente de l'Algérie avec le Soudan, pays frère, en faveur de sa sécurité, de sa stabilité et du recouvrement de la place qui lui sied dans l'organisation continentale", selon la même source.

S'agissant de la coordination politique, les chefs de la diplomatie des deux pays ont procédé à un échange de vues sur un certain nombre de dossiers arabes et régionaux d'intérêt commun, réaffirmant "l'importance de la réforme et du renforcement de l'action arabe commune pour la préservation de la sécurité nationale arabe dans tous ses dimensions", a conclu le communiqué.