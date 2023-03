"El Halqa", un montage puisé dans les pièces d'Abdelkader Alloula (1939-1994) a été présenté lundi soir à Alger en hommage à cet homme de théâtre et dramaturge qui a marqué de son empreinte le théâtre algérien avec une pratique singulière inspirée de plusieurs formes d'expressions locales.

Accueilli en représentation générale au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, cette nouvelle production du Théâtre régional d'Oran, se veut un hommage à Abdelkader Alloula, assassiné le 10 mars 1994, mais aussi une célébration de la Journée internationale du théâtre.

Conçu et mis en scène par Ahmed Sofiane, "El halqa" reprend des passages des pièces d'Abdelkader Alloula dont "Lejouad", "El Goual", "Ellitam", "Homk Salim" et "El Khobza".

Servi par 19 comédiens, entre amateurs et professionnels, le spectacle revisite des passages marquants de l'oeuvre prolifique de Alloula qui s’intéressait aux formes populaires (le gouwal et la halqa) comme structure de recherche et de réflexion.

Dans une scène nue, dominée par le noir, les comédiens professionnels comme Amina Belhocine, Mustapha Meratia et Amir Arab, font re vivre des passages de cinq pièces en promenant le public dans l'œuvre de Alloula dans un spectacle rétrospectif touchant à des aspects divers de la vie sociopolitique de l'époque, évoqués par le dramaturge. En cercles, assis ou debout, les comédiens, par la justesse des mots, la beauté et la pertinence du verbe, ont réussi à créer des images à travers un récit décrivant des personnages comme Djeloul Lefhaymi, Akli et Lemenouar, auxquels le spectateur a donné un visage.

Soutenu par un jeu musical et des chansons écrites par Abdelkader Alloula, interprétées par Romaissa Chikhi et Ourabah Yacine, le spectacle a brillé par un casting associant des comédiens et musiciens dont le violoniste Nacer Bey.

En plus des gestes corporels, la transition entre les tableaux s'est faite par une lumière subtile dans une mise en scène identique à celle de Alloula, qui a toujours mis en œuvre un art qui théâtralise les faits et les actions par le verbe, la mimique et le geste. Le metteur en scène a opté pour une "vision contemporaine" pour créer des images et faire la transition entre les passages de théâtre et les séquences de chants. Comédien, metteur en scène et dramaturge, Abdelkader Alloula a écrit et mis en en scène plusieurs spectacles notamment "El Khobza", "Hammam Rabi", "El Goual", "Lejouad" et "Ell itam". Ce spectacle ouvre le programme du TNA pour le mois de ramadhan qui se poursuit jusqu'au18 avril prochain.