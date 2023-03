Le Théâtre régional "Abdelkader Alloula" d'Oran a célébré, lundi, la Journée internationale du théâtre en présentant la pièce "Avant la Lumière", qui traite du crime de l'organisation terroriste de l'armée secrète française (OAS), place Tahtaha (Oran).

Cette pièce décrit l'attentat terroriste commis par cette organisation qui a fait exploser deux voitures piégées sur la place Tahtaha dans le quartier de Medina Jdida, le 28 février 1962, correspondant au 23e jour du Ramadhan, où des dizaines d'Algériens sont tombés en martyrs et des centaines ont été blessés.

Sept comédiens, étudiants du Département d'Art Dramatique de l'Université d'Oran-1 "Ahmed Ben Bella" ont participé à ce travail artistique, écrit et réalisé par Yahia Benhamou et produit par la troupe "Nouveau Théâtre", en plus des techniciens.

"Avant la Lumière" est la première œuvre théâtrale à aborder le sujet de ce crime odieux, a indiqué, à l’APS, le metteur en scène Benhamou, soulignant que la pièce, présentée six fois et qui a récemment participé au Festival des départements des arts de l'Institut sup érieur des métiers des arts de l'audiovisuel à Bordj El Kiffan (Alger), a connu une forte affluence du public et des adeptes du mouvement théâtral à Oran. La troupe "Nouveau Théâtre", qui a reçu le soutien et l'accompagnement du Théâtre d'Oran, prépare également un nouveau spectacle théâtral qui traite du crime d'explosions nucléaires perpétré par le colonisateur français à Reggane (Adrar), a-t-on indiqué.

Pour rappel, la troupe "Nouveau Théâtre" active depuis 2018 et compte trois productions, à savoir "Toi ou moi", "Meristane" et "Sayed El-Heu", sachant que cette dernière a remporté le prix du meilleur spectacle intégré au Festival International de Théâtre "Omar Khelfa" en Tunisie.