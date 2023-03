Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a gracié lundi 259 des 262 manifestants condamnés à de la prison ferme après une manifestation en octobre. Ces 259 personnes condamnées pour des "faits d'attroupement non autorisé, de destruction des biens, incendie volontaire, violence et voie de fait, coup et blessures volontaires, troubles à l'ordre public (...) bénéficient de la grâce présidentielle", selon un décret présidentiel.

Elles avaient écopé de 2 à 3 ans de prison ferme en décembre, après avoir été arrêtées lors d'une manifestation.

Selon le gouvernement, 621 personnes avaient été arrêtées puis acheminées à Koro Toro, une prison de haute sécurité en plein désert à 600 km au nord de N'Djamena où elles avaient ensuite été jugées dans un procès de masse, après un mois et demi de détention. Les autorités avaient d'abord annoncé qu'une cinquantaine de personnes avaient péri lors de la manifestation, essentiellement des jeunes tués par balles dans la capitale par les forces de l'ordre, avant de réévaluer ce bilan à 73 morts. C'est la deuxième grâce présidentielle accordée en trois jours. Samedi, un groupe de 380 r ebelles du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (FACT), condamnés à la prison à vie pour leur implication dans la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno, a bénéficié d'un décret analogue.