L'indice de confiance des consommateurs et des entreprises en Italie a enregistré une hausse en mars, après un mois de février plus mitigé, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques (Istat).

Ainsi, l'indice de confiance des ménages, qui était en forte hausse en février aussi, est passé de 104 à 105,1 en mars, tandis que celui des entreprises, stable en février, a augmenté en mars de 109,2 à 110,2.

Le jugement du climat économique des ménages s'est nettement amélioré, passant de 114,5 à 117,4, celui du futur restant pratiquement stable (de 113,4 à 113,5).

La perception par les ménages de leur situation personnelle a connu une hausse plus limitée, de 100,5 à 101 et celle concernant le présent de 97,6 à 99,5.

En ce qui concerne les entreprises, l'indice enregistre une hausse dans tous les secteurs.

Leur moral est passé dans la construction de 157,2 à 159,1, dans le commerce de 114,7 à 116, dans l'industrie manufacturière de 103 à 104,2 et dans les services marchands de 103,3 à 103,8.

Sujet de préoccupation pour les ménages et les entreprises, la hausse des prix en Italie a atteint en févr ier 9,1% sur un an, mais ce taux a nettement ralenti par rapport à janvier (10%).