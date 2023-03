Une course régionale de cyclisme "Challenge Ramadhan", toutes catégories, aura lieu chaque week-end à partir du 1 avril prochain sur le circuit fermé dans la localité d'Aïn El-Beïda (commune d'Es-Senia), a-t-on appris des organisateurs.

Organisée par la Ligue oranaise de cyclisme en collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports, cette compétition de la petite reine verra la participation de plus de 90 coureurs cyclistes des écoles, benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors représentant les ligues de Tlemcen, Ain Témouchent, Sidi Bel- Abbes et Oran.

La compétition débutera le 1 avril avec quatre courses destinées aux écoles, benjamins, juniors et séniors. Les écoles devront parcourir une distance de 5,2 kilomètres, les Benjamins 7,2 km, les minimes 18 km, les cadets 25,2 km et les juniors et seniors 36 km.

Elle sera suivie par la course des minimes et cadets, prévue le samedi 15 avril, avant de laisser place une nouvelle fois aux juniors et aux seniors, pour animer la dernière course de la semaine, le samedi 15 avril, sur une distance de 40 kilomètres.