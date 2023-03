Les appareils destinés à bercer bébé pour qu'il s'endorme émettent un volume sonore qui pourrait endommager l'audition de l'enfant.

Mouton en peluche qui bêle, poupée sonore, bruit de la pluie... Les fabricants ne manquent pas d'idée pour créer un environnement sonore apaisant pour bébé et l'aider à s'endormir. Et si ces appareils leur faisaient plus de mal que de bien ?

Une nouvelle étude parue dans la revue Pediatrics conseille aux parents de tenir leurs enfants éloignés de ces appareils.

Certaines machines sonores émettent des bruits si importants qu'ils peuvent endommager leur ouïe et entraver leur développement auditif.

Les chercheurs de l'Université de Toronto ont testé 14 machines sonores destinés au sommeil des bébés, toutes disponibles aux Etats-Unis et au Canada. Les dispositifs, reproduisant 65 sons différents (bruits de la nature, battements cardiaques, sons mécaniques), ont été poussés au volume maximum. Ils ont été placés à 30, 100 et 200 cm afin d'analyser la production du son à ces trois distances. 30 cm était la distance évaluée entre la tête du bébé et les barreaux de son lit, 100 cm la distance entre le lit de bébé et le dispositif et 200 cm quand l'appareil était placé dans la chambre.

Alors que les garderies des hôpitaux et les soins intensifs néonataux américains fixent à 50 décibels par heure en moyenne la limite sonore, la plupart des appareils ont émis un son compris entre 68 et 93 décibels à 30 cm de distance. Pis, trois des machines testées ont émis un volume supérieur à 85 décibels. Ce chiffre correspond à la limite sonore recommandée par les autorités sanitaires pour un adulte exposé au bruit pendant 8 heures maximum.

Même à une distance de 100 centimètres, le bruit des machines sonores restait trop élevé, au-delà du seuil de 50 db par heure.

Baissez le volume !

Les chercheurs demandent aux fabricants de limiter le volume maximal des appareils. En attendant, ils recommandent aux parents de ne pas placer les machines dans le lit de bébé, mais de les poser à bonne distance. Le son devrait être réduit à un faible volume et pendant une courte durée.

L'oreille d'un enfant étant plus petite qu'un adulte, elle amplifie les sons de haute fréquence, explique l'étude. Des travaux ont établi un lien entre la perte de l'audition à l'âge adulte avec une exposition précoce au bruit.