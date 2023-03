Trente-quatre (34) autorisations d’exploitation de projets d’investissement dans plusieurs créneaux ont été accordés après la levée des obstacles, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

Il a été procédé à l’octroi de 34 autorisations d’exploitation de projets d’investissement qui remplissent toutes les conditions, après examen des dossiers et leur validation par la commission de wilaya chargée du suivi et de la levée des obstacles qui entravaient les projets.

Ces projets d’investissement ont reçu un règlement de leurs dossiers pour démarrer leurs activités sur le terrain, dans divers créneaux, tels que le bâtiment, les industries alimentaires, les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques et autres, a-t-on indiqué.

Les mêmes services ont fait savoir que la plupart de ces projets sont implantés au niveau de la zone industrielle de Sidi Bel-Abbes qui a bénéficié récemment d’une opération d’extension devant renforcer l’essor économique et créer de nouveaux postes d’emploi.

La même source a rappelé que le wali, Samir Chibani avait insisté, lo rs des rencontres avec les directeurs des secteurs concernés et un nombre d’investisseurs, sur "la nécessité de faciliter les démarches administratives, de lever les obstacles et d’accompagner les investisseurs sérieux et de poursuivre la politique de relance économique à travers la diversification des investissements et l’amélioration du niveau de développement local".