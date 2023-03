Le gouvernement a examiné, mercredi, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, une communication portant diagnostic et perspective de développement des fermes pilotes, indique un communiqué des Services du Premier ministre. Lors de cette réunion, tenue au Palais du Gouvernement, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a présenté, une communication portant diagnostic et perspective de développement des fermes pilotes, précisé le communiqué. A ce titre, il a été passé en revue "le potentiel productif de ces fermes pilotes, le modèle de leur organisation, ainsi que les résultats réalisés en rapport avec les objectifs qui leur étaient assignés", est-il expliqué dans le document.

Un intérêt particulier a été accordé aux volets relatifs à "l’évaluation de la relance de l’investissement dans le cadre du partenariat, notamment avec les entreprises et les établissements publics du secteur de l’agriculture avec la définition d’objectifs clairs et mesurables et la fixation d’échéanciers de mise en œuvre", ajoute la même source.

L’accent a été également mis sur "la nécessité d’orienter l’activité de ces fermes dans une perspective qui tend à mettre en place progressivement des exploitations agricoles de référence qui contribuent de manière tangible au renforcement des bases de la sécurité alimentaire nationale", selon le communiqué.

La nouvelle approche retenue consiste "à mettre les fermes pilotes sur la voie de l’innovation et de la performance leur permettant de jouer un rôle plus marqué dans la réalisation des plans de production du secteur de l’agriculture. Ces objectifs sont déclinés à travers une feuille de route précise", est-il précisé. En outre, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a présenté un projet de décret exécutif "portant déclassement d’une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation de logements location-vente avec équipements publics d’accompagnement au niveau de la commune d’Oued Chaaba dans la wilaya de Batna", ajoute le communiqué.