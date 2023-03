Vingt-deux (22) artistes de onze wilayas prennent part aux journées du monologue (one man show) qui se tient à Mostaganem.

La première soirée de cette manifestation culturelle, organisée à l’occasion de la journée mondiale du théâtre célébrée le 27 mars, a été animée samedi soir par 8 artistes sur la scène de la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" devant un public qui a apprécié les thèmes traités par les œuvres présentées.

Le président de l’association "El Ichara" du théâtre, initiatrice de cette manifestation, Abdellah Mebrek a souligné, à l’APS, que "cet événement théâtral vise à faire découvrir de jeunes talents dans ce domaine théâtral et à affiner leurs compétences artistiques par la formation, en plus de créer une ambiance de compétition entre les artistes participant aux deux catégories du jeune public et large public.

Cette session, dans sa quatrième édition, est organisée dans le cadre du programme culturel pour animer les nuits du Ramadan et célébrer la journée mondiale du Théâtre, avec la participation d'artistes de Mostaganem, Oran, Tlemcen, Sidi Bel-Abbes, Tiaret, Tissemsilt, Chle f, Blida, Souk Ahras, Skikda et Ouargla, a-t-il indiqué. M. Mebrek a ajouté que le monologue, devenu un phénomène national, se distingue cette année par la tenue d’un concours national du monologue dans sa première édition dédiée aux catégories des jeunes artistes (moins de 23 ans) et aux artistes adultes (plus de 23 ans) en collaboration avec l’Office national des droits d’auteur et voisins (ONDA). Un jury composé d’artistes et de dramaturges se charge durant les trois soirées (25 au 27 mars en cours) d'évaluer les représentations proposées .

Les lauréats de prix dans ce concours, d’une valeur de 150.000 DA, seront connus lors de la soirée de clôture de cet événement culturel demain lundi.