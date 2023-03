Le monodrame "Saha l'Artiste", un spectacle écrit et mis en scène par le dramaturge algérien Omar Fetmouche sur la condition sociale de l'artiste, a été sélectionné en compétition au 5e Festival international des monodrames de Carthage, prévu du 2 au 5 mai prochain dans la capitale tunisienne, annoncent les organisateurs sur le site Internet de la manifestation.

Produit en 2019 par la Coopérative "Théâtre Sindjab" de Bordj-Ménaïel, en collaboration avec le Théâtre national algérien Mahieddine- Bachtarzi (TNA), le spectacle qui mêle théâtre et musique, est servi sur scène par le comédien, Ahcène Azazni, soutenu par le musicien Amar Chérifi. D'une durée d'une heure, le monodrame met en scène l'histoire d'un violoniste à qui manquait une corde à son instrument.

Dans sa quête pour cette corde manquante, le musicien se rend compte que les magasins d'instruments de musique spécialisés ont été transformés en fast-food... Usant de ses talents de comédien, Ahcène Azazni, plonge dans la vie de l'artiste en relatant ses rêves et ses souffrances.

Salué par le public et la critique, "Saha l'a rtiste" a été présenté en Algérie et à l'étranger notamment en Hongrie. Outre la Tunisie, pays hôte, des spectacles issus notamment de la Libye, du Liban et de l'Arabie Saoudite concourent à ce Festival.

Lancé en 2018 par le ministère tunisien de la Culture, le Festival international des monodrames de Carthage, vise à offrir un espace d'expression à un style théâtral plus exigeant en termes de performances individuelles du comédien.