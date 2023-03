Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, tiendront lundi une réunion privée sur la situation en Somalie.

Cette réunion sera convoquée conformément à la résolution 2670 du 21 décembre 2022, qui a prolongé de six mois le calendrier opérationnel pour le retrait de la Mission de transition de l'Union africaine (UA) en Somalie (ATMIS) jusqu'au 30 juin.

Le Représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine (SRCC) pour la Somalie et chef de l'ATMIS, Mohamed El-Amine Souef, devrait participer à la réunion au même titre que l'envoyé spécial de l'Union européenne (UE) pour la Corne de l'Afrique, Annette Weber, les représentants de la Somalie et contributeurs de troupes à l'ATMIS.

Lorsque le Conseil de sécurité a prolongé de six mois le calendrier opérationnel, il a décidé de convoquer une réunion formelle au plus tard le 31 mars pour discuter de la mise en œuvre du plan de transition pour la Somalie (STP) et de l'architecture de sécurité nationale (NSA), qui ont été élaborés pour faciliter le transfert progressif des responsabilités en matière de sécurité d'ATMIS aux for ces de sécurité somaliennes. Lors de la réunion, la Somalie devrait expliquer ses efforts en cours pour mettre en œuvre le STP et la NSA, notamment en créant de nouvelles forces de sécurité et en intégrant les forces régionales existantes, ainsi qu'en les formant et en les dotant d'un soutien régional et international.

L'autre objectif probable de la réunion sera les progrès dans les opérations offensives en cours, contre le groupe terroriste Al-Shabab.

"M. Souef, qui pourrait évoquer le manque de financement auquel est confronté la Mission de transition de l'UA en Somalie, peut également fournir une mise à jour sur les plans de retrait de 2.000 membres du personnel en uniforme d'ATMIS en juin, conformément à la résolution 2670, sous réserve des progrès réalisés par le gouvernement somalien en termes de génération et d'intégration des forces", selon des sources diplomatiques.

"Alors qu'il ne reste que trois mois avant l'expiration du délai opérationnel prolongé pour le retrait de 2.000 membres du personnel en uniforme d'ATMIS, les membres du Conseil seront probablement intéressés à en savoir plus sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du mandat de la Mission, et la transition sécuritaire", a-t-on ajouté.

D'ici le 30 avril prochain, deux rapports clés sur la Somalie sont atten dus conformément à la résolution 2670 : une mise à jour officielle du gouvernement somalien sur les progrès de la mise en œuvre du plan de transition pour la Somalie et de l'architecture de sécurité nationale, ainsi que sur la génération et l'intégration des forces, et un rapport de l'UA sur la mise en œuvre du mandat d'ATMIS, y compris une évaluation secteur par secteur de la sécurité et de la performance de la mission.