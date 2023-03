La vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, est arrivée dimanche au Ghana, première étape de sa tournée d’une semaine en Afrique, rapportent des médias.

"Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de l'Afrique.

Je suis très enthousiaste quant à l'impact de l'avenir de l'Afrique sur le reste du monde, y compris les Etats-Unis d'Amérique.

Lorsque je regarde ce qui se passe sur ce continent, et le fait que l'âge médian est de 19 ans, je me demande ce que cela nous dit sur la croissance des opportunités, de l'innovation et des possibilités", a déclaré la vice-présidente américaine.

La promotion de la croissance économique et plusieurs autres sujets figurent au menu des échanges que Kamala Harris aura avec les dirigeants du Ghana, de la Tanzanie et de la Zambie au cours de cette semaine.

Kamala Harris rencontrera des dirigeants, des hommes d'affaires et des représentants de la société civile afin d'approfondir les relations diplomatiques et de promouvoir la coopération économique.

Cette visite est l'une des plus importantes et de haut niveau sur le continent depuis celles de l'ancien président américain Barack Obama.

Depuis le début de l'année, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, l'épouse du président Joe Biden, Jill Biden, et la représentante permanente US auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, se sont rendus dans les pays du continent.