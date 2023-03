L'envoyé spécial du SG de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a indiqué que dans le cas où les organes législatifs libyens ne parviendraient pas à un accord sur une base constitutionnelle consensuelle en temps opportun, une procédure alternative sera envisagée pour permettre la tenue des élections.

Dans une interview accordée à l'agence de presse britannique Reuters et dont des extraits ont été repris par l'agence de presse libyenne Lana, Bathily a souligné que les organes législatifs libyens "doivent parvenir à cet accord en temps opportun, et s'ils ne le font pas, ils seront responsables devant le peuple libyen, la communauté internationale et les dirigeants régionaux qui les soutiennent dans ce processus". Interrogé sur la nature de la procédure qu'il compte adopter, l'envoyé onusien a déclaré qu'"elle sera dévoilée au moment opportun". "Nous en parlerons à ce moment-là", a-t-il insisté. La tenue des élections en 2023 en Libye est l'un des défis que le représentant d'Antonio Guterres s'est fixé au lendemain de sa prise de fonctions. Le chef du gouvernem ent d'union nationale, Abdelhamid Dbeibha, a indiqué récemment qu'il soutenait les efforts de Bathily visant l'organisation des élections.