Des spécialistes en chirurgie des brûlures ont mis en garde contre les risques des accidents domestiques, particulièrement les brûlures enregistrées juste avant la rupture du jeûne (Iftar) durant le mois sacré de Ramadhan.

Le chef de service des brûlés à l'Etablissement spécialisé "Claudine et Pierre Chaulet", Pr Mohamed Ramdane Abchiche a insisté sur l'impératif de faire preuve de vigilance en matière de prévention contre les brûlures qui, a-t-il dit, enregistrent une hausse relative durant le mois sacré de Ramadhan.

Ces accidents sont causés, à 97%, par la température élevée des matières liquides ou solides, outre l'ingestion de produits chimiques à l'instar des produits détergents et produits d'entretien notamment chez la catégorie des enfants. Généralement, ces accidents sont enregistrés juste avant la rupture du jeûne, d'où la nécessité de redoubler de vigilance, ajoute le spécialiste.

Il existe trois degrés de brûlures, a-t-il précisé, expliquant que la brûlure de premier degré est superficielle et peut être traitée en une semaine, celle de deuxième degré peut être traité e en moins de trois semaines, et celle de troisième degré exige un traitement sur plusieurs étapes qui dure plus longtemps.

A ce propos, il a relevé la nécessité de prodiguer les premiers soins dans les établissements de proximité, avant de transférer les blessés vers des établissements spécialisés afin d'éviter de graves complications.

De son côté, Dr Khalil Réda Hadj Mati, de la Direction générale de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, s'est félicité de l'initiative menée par la tutelle, à travers l'organisation de la Semaine de prévention des accidents domestiques qui a "été favorablement accueillie par les citoyens".

Afin d'éviter de tels accidents, la Protection civile mène des campagnes de sensibilisation et de prévention des brûlures pendant le mois sacré, exhortant les adultes à garder les enfants loin de la cuisine.