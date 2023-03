Une convention d'assurance en vigueur jusqu'en 2026 a été signée entre la Société nationale d'assurance (SAA) et l'Union nationale des ordres des avocats (UNOA), selon un communiqué de la compagnie d'assurance.

La cérémonie de signature de cette convention est intervenue au cours de ce mois de mars, et a eu lieu au niveau du siège de la direction générale de la SAA (Bab Ezzouar, Est d'Alger), précise la même source.

Cette convention a été signée par le PDG de la SAA, Youcef Benmicia, et le président de l'UNOA, Me Brahim Taïri, et elle "vient conforter la relation de confiance entre deux grandes institutions", est-il souligné dans le communiqué.