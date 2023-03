Les agents de la sûreté de wilaya de Tébessa ont procédé à la saisie de plus d’un (1) kg de drogue, au cours d’une opération effectuée au centre ville de Tébessa, a indiqué dimanche un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Selon la même source, la brigade de recherche et d’intervention (BRI) a arrêté deux (2) individus pour vente de drogue et de psychotropes et saisi dix (10) plaquettes d’un poids total de 1 kg 40 gr, d’une arme blanche prohibée de classe 6 et d’un montant représentant le produit de la vente de plus de 540.000 DA. Au terme des procédures d’enquête, les accusés ont été présentés devant le procureur de la République et écroués.