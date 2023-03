Neuf (9) marchés de vente de produits alimentaires ont été ouverts dans la wilaya d’Oran, à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale du Commerce et de la promotion des exportations.

La même source a indiqué qu’un programme a été établi pour assurer un approvisionnement de ces marchés, répartis à travers les communes, chef-lieu de daïras, à savoir Oran, Arzew, Bir El Djir, Bethioua, Boutlélis, Es-Sénia, Aïn El Turck, Gdyel, et Oued Tlélat, dans le cadre des efforts déployés pour la régulation du marché, la lutte contre la spéculation et assurer une disponibilité des marchandises à des prix concurrentiels. Participent dans cette initiative, divers opérateurs économiques producteurs de légumes et fruits, aux côtés des coopératives des céréales et des légumes secs ainsi que le groupe public des industries alimentaires "Agrodiv", a-t-on fait savoir.

Dans le même sillage, il a été procédé à l’ouverture de quatre (4) points de vente relevant de la Coopérative des céréales et légumes secs dont trois au chef-lieu de wilaya et un autre point de vente dans la commune de Gdyel, en attendant l’ouverture d’autres points dans les prochains jours à travers les communes.

Le nombre de points de vente du groupe "Agrodiv" a atteint 5 dans la wilaya dont trois (3) dans la commune d’Oran, à l’instar de haï El Hamri, Es-Seddikia (ex Gambetta) et le Palais des expositions (ex EMEC) à haï Médina Jdida, ainsi qu’à haï El Yasmine dans la commune de Bir El Djir. En ce qui concerne, la disponibilité en viandes blanches durant le mois de jeûne, le complexe avicole de l’Ouest a procédé à l’ouverture de 3 points de vente au niveau du Palais des expositions à haï Medina Jdida, haï Sidi El Bachir (ex Plateau) à Oran et au niveau de la commune de Hassi Ameur, a-t-on assuré. D’autre part, la direction du Commerce et de la promotion des exportations d’Oran a mobilisé 150 équipes pour le contrôle de la qualité et la répression des fraudes ainsi que le contrôle des pratiques commerciales durant le mois de Ramadhan avec 311 agents de contrôle, selon la même source.