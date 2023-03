Les services de la Gendarmerie nationale, ont démantelé un réseau criminel international organisé spécialisé dans le trafic de drogues, et saisi 35 kg de kif traité et une somme d'argent en monnaie nationale, a indiqué dimanche un communiqué des services de la Gendarmerie nationale (GN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes, notamment le trafic de drogues et de stupéfiants, les éléments de la section de recherche de la GN à Oran ont démantelé, en coordination avec les éléments du Service central des investigations criminelles à Cheraga et le détachement spécial d’intervention de Mahelma, un réseau criminel international organisé spécialisé dans le trafic de drogue dont l’activité s’étend de la frontière marocaine à plusieurs wilayas internes du pays", a précisé la même source.

"Après intensification des investigations et la poursuite des opérations de surveillance et de suivi des membres du réseau, et en coordination avec les juridictions, plusieurs domiciles ont été perquisitionnés dans plusieurs wilayas à travers le terri toire national", indique la même source ajoutant que l'opération a permis l'arrestation de quatre individus, âgés de 28 à 35 ans, et la saisie de 35 kg de kif traité, un montant en devises de plus de 2,5 milliards de centimes, 15 téléphones portables et un véhicule utilitaires et un autre touristique". Après parachèvement des enquêtes, les suspects seront déférés devant le Parquet pour contrebande portant atteinte à la sécurité nationale et la santé publique. Le Commandement de la Gendarmerie nationale rappelle aux citoyens le numéro vert 1055 mis à leur disposition pour tout signalement ou appel de secours ou d'urgence, et le site de pré-plainte (www.ppgn.mdn.dz ).