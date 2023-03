Plus de 20 restaurants "Rahma" sont ouverts depuis le 1er jour du Ramadhan dans plusieurs communes de la wilaya de Bouira, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de l’action sociale et de la solidarité (DASS).

"Nous avons octroyé 21 autorisations pour que ces restaurants du cœur soient ouverts. Il s’agit de louables initiatives de solidarité menées en ce début du mois du jeûne pour aider les citoyens, les voyageurs et autres franges sociales", a expliqué le directeur de l’action sociale de Bouira, Tarek Tabti. Toujours dans le cadre des actions de solidarité menée à l’occasion du mois sacré, plus de 56.300 familles démunies de la wilaya de Bouira, ont déjà reçu la prime de solidarité de 10.000 dinars par famille, a-t-il ajouté. La prime de solidarité Ramadhan a été versée avant le mois de Ramadhan dans les comptes des familles démunies concernées, dont le nombre exacte est de 56.305 familles recensées à travers toutes la wilaya, a précisé M. Tabti. Les services de la DASS ont mené d’autres actions envers les familles productives et les femmes au foyer en leur octroyant des stands au sein des marchés de proximité pour leur permettre de vendre leurs produits du terroir durant tout le mois de Ramadhan. "Ces familles productives sont autorisées à installer leurs stands dans les 15 marchés de proximité ouverts à travers plusieurs communes de la wilaya", a souligné le DASS. La direction de l’action sociale et de la solidarité a concocté, également, des programmes adaptés au profit des personnes aux besoins spécifiques.

"Des cérémonies de circoncision collective sont prévues durant ce mois sacré", a ajouté le même responsable.