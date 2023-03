Trente-cinq (35) nouvelles autorisations d’exploitation de lignes de transport de voyageurs par route seront remises à leurs bénéficiaires, a indiqué dimanche le directeur des transports de la wilaya de Khenchela Smaïl Gasmi.

Sept de ces lignes concernent le transport de voyageurs de Khenchela vers les wilayas d’Annaba, Oum El Bouaghi et Batna et sept autres lignes sont destinées au transport suburbain dans les communes d’Ouled Rechach, Babar et El Mehmel. Cette opération inclut également l’ouverture de nouvelles lignes inter-communales qui rattacheront la ville de Khenchela aux communes de Chechar, Babar, Baghaï, Tamza et Yabous et de 10 lignes de transport rural reliant Kaïs-Boukhecha, Chechar-Ain Sefa (Djellal), Ouled Rechach-Ras El Ma, Chechar-Hedidane et Chechar-Tafassour-Chouhada (Djellal).

La Direction des transports débutera le 22 avril prochain l’étude des dossiers qui seront déposés pour l’exploitation de nouvelles lignes et les postulants sélectionnés seront invités à compléter leurs dossiers pour entreprendre l’exploitation début juin au plu s tard, a souligné M. Gasmi.

L’ouverture de nouvelles lignes répond aux besoins exprimés par les citoyens et les associations locales et vise à étendre le réseau de transport et améliorer les services assurés

aux citoyens, a ajouté le même responsable.