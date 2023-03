Une dizaine de transformateurs électriques sont entrés en service, dimanche, à travers autant de communes de Boumerdes, a-t-on appris auprès de la direction de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya.

"La mise en service de ces 10 transformateurs électriques a nécessité la réalisation de 7,5 km de réseau de transport d'électricité, grâce à un investissement réalisé par l’entreprise, sur ses fonds propres", a indiqué le directeur du secteur, Abdelmoumene Ali Djamil, en marge du lancement du plan de prévention spécial ramadhan.

Il a signalé l’inscription de ces opérations dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'investissement de Sonelgaz pour l'année 2023, visant à améliorer la qualité et la continuité de ses services et à satisfaire la totalité des demandes d'approvisionnement en énergie électrique à travers la wilaya.

"L’opération a coïncidé avec le mois de ramadhan, pour lequel l’entreprise a élaboré un plan spécial pour assurer la qualité et la continuité du service", a-t-il ajouté. Les habitations concernées par cette mise en service, sont "Hai Markaz" de l’hôpi tal, commune de Bordj Menail, la cité "El-Kousse "de Legata, la cité Sefsaf de Tidjelabine, la cité Ouled Said de Khemis El-Khechna, la cité Ouled Si Said de la commune d'Amal, la cité Djelloula de Kherrouba, la cité Moussa Fatih d’El Kheroub, la cité Ouled Hellal de Baghlia, la cité Ben Younes de Zemmouri, et la cité Mouilha de la commune d'Ouled Moussa. Cette opération sera suivie ultérieurement par une autre visant la mise en service de 16 transformateurs électriques au niveau d’ensembles d’habitations confrontées à des perturbations dans l’alimentation en énergie électrique, selon la même source. Le même responsable a souligné le renforcement du plan de prévention spécial ramadhan 2023, avec 17 équipes d'intervention pour le réseau électrique, et 10 équipes pour le gaz, en plus des équipes disponibles au niveau des agences commerciales. A cela s’ajoutent des équipes de permanence pour assurer des interventions rapides et efficientes en cas de pannes éventuelles.

Sachant que les clients ont la possibilité de contacter le centre d'appels de la direction 7jours/7 et à toute heure de la journée sur le numéro 33032.

En 2022, l’entreprise a mobilisé une enveloppe de plus de 900 millions de DA pour améliorer ses prestations et renforcer le réseau électrique à travers la wilaya, par la réalisatio n de 103 km de réseaux électriques de moyenne et basse tension.