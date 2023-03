Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a affirmé dimanche à Alger que les produits alimentaires de large consommation étaient disponibles en quantités suffisantes couvrant la demande durant tout le mois du Ramadhan.

S'exprimant lors d'une visite de travail à Alger, M. Zitouni a souligné dans une déclaration à la presse "la forte disponibilité de la production", assurant que "la matière première suffit pour couvrir la production sur plusieurs mois".

Le ministre a entamé sa visite par l'usine "El Mahroussa" des huiles alimentaires qui produit plus de 400 tonnes/jour, dont plus de 300 tonnes réservées à l'unité de 5 litres.

Un total de 70 tonnes d'huile produite par cette usine est distribué dans la wilaya d'Alger, alors que les quantités restantes sont réparties à travers d'autres wilayas.

La production est "plus que suffisante" et "la matière première nécessaire à la production est disponible et susceptible de couvrir la demande sur plusieurs mois", a assuré le ministre. A cet effet, il a affirmé que le volume glo bal de production des six entreprises des huiles alimentaires a atteint à l'échelle nationale 4.600 tonnes/jour, au moment où les besoins du marché national oscillent entre 1.600 tonnes et 1.800 tonnes/jour, ce qui signifie que la production représente le triple de la demande nationale.

Le ministre a cité, dans ce sens, les efforts en cours pour améliorer la distribution de ce produit à travers les wilayas vu sa disponibilité, préconisant par la même occasion de constituer un stock stratégique suffisant. M. Zitouni a également mis en avant l'attachement du secteur à moderniser le plan de distribution de ce produit, selon les exigences de chaque région.

Le ministre a démenti, en outre, les rumeurs sur l'interdiction de la vente des bidons de 5 litres, affirmant l'attachement de son département ministériel à satisfaire le client.

Lors de la deuxième étape de sa visite, le ministre a inspecté l'unité de production de lait Colaital à Bir Khadem, où il a rassuré sur la disponibilité des matières premières pour la production de ce produit de base.

Ce dossier a été examiné lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, a indiqué M. Zitouni, rappelant la décision relative à l’augmentation de la production par la mise sur le marché de 5.000 tonnes de poudre de lait supplémentaires, soi t 3 à 4 millions de litres de lait supplémentaires. Il y a sur le marché 4.900.000 litres/jour, a précisé le ministre, qui s’étonne des files d'attente pour se procurer ce produit.

Les quantités disponibles sur le marché sont suffisantes pour couvrir la demande, a-t-il assuré.

Le dossier de l’huile est définitivement réglé et nous nous employons actuellement à améliorer la distribution du lait pour mettre fin aux perturbations et aux files d'attente devant les points de vente, a expliqué M. Zitouni. Il a, à cet égard, rappelé les efforts du secteur pour établir une nouvelle cartographie de distribution du lait qui tient compte de la nature de la demande et du mode de consommation dans chaque région, n’écartant pas le recours à des "mesures additionnelles pour réguler le marché et mettre fin aux files d'attente".

Le ministre s’est ensuite rendu au marché de proximité dans la commune de Tixeraïne, où il a souligné le rôle de ce type d'espaces ouverts spécialement pour le Ramadan dans la proposition aux citoyens de produits à des prix raisonnables.

Le ministre a rappelé le lancement de 460 marchés de proximité sur les 561 prévus à travers le pays, précisant que le reste des marchés seront lancés progressivement.

Au niveau du point de vente des viandes rouges, qui ne désemplit pas, le min istre a indiqué œuvrer, en coordination avec le secteur de l’Agriculture, à la multiplication de ces espaces avec un objectif de 1300 points de vente après la réception de tous les veaux et des quantités de viandes programmées.