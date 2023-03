Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a affirmé, dimanche, que la nouvelle stratégie de la recherche scientifique en Algérie s’appuyait sur la mobilisation des chercheurs pour réaliser l’innovation industrielle moderne en vue de la commercialiser.

Lors d'une visite d'inspection au Centre du développement des technologies avancées de Baba Hassen (Alger), M. Baddari a déclaré qu'il s'agit d'une visite d'évaluation en vue de mobiliser les chercheurs autour de la nouvelle stratégie du secteur s’articulant sur trois principaux axes à savoir la maîtrise des technologies de pointe et leur diffusion dans le milieu industriel, la promotion de solutions de recherche pour les enjeux actuels et l'encouragement des inventions pour relancer les industries modernes en Algérie.

Saluant les efforts du Centre qui se veut une unité de recherche, de développement et d’industrialisation, le ministre a appelé à "le soutenir et le faire connaître davantage pour mettre en exergue ses produits de manière à les commercialiser notamment en c e qui concerne les techniques de la mécanique, la physique de la matière et l’industrie, étant des technologies développées à même de contribuer à la promotion de l’exportation des produits innovants". Les produits des centres de recherche peuvent assurer "une valeur ajoutée à l’économie nationale, et ce dans le cadre d’une transition technologique bénéfique commercialisable", a-t-il dit. Lors de son inspection de la plateforme de "prototypage technologique" du même centre, le ministre a fait état de "plus de 95 projets de recherche et développement qui sont en cours avec près de 35 partenaires économiques". Le ministre a visité les quatre plateformes du centre, où il a reçu des explications sur les produits fabriqués dans cette unité de recherche, à l'instar de la plateforme "technologique de microfabrication" dédiée à la fabrication de puces électroniques et de la plateforme "projection thermique" qui concerne le durcissement des matériaux manufacturés, outre la plateforme nouvellement créée "prototypage des circuits imprimés".

Au cours de cette visite, le ministre a inspecté le radar mobile qui détecte les incendies, dont le taux d’avancement des travaux a atteint 80%, en attendant la fourniture d'un exemplaire fixe, en réponse à la demande de la Direction Générale des Forêts (DGF).

A cet égard, le ministre a précisé que l'entrée en service de ce radar mobile qui détecte les incendies est prévue l'été prochain, soulignant qu'il "reflète la disponibilité des chercheurs à mettre en œuvre la plateforme de recherche scientifique qui s'inscrit dans le cadre des grands enjeux actuels".