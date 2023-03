La 42ème flotte d'escorte navale chinoise, comprenant le destroyer à missiles guidés Huainan, la frégate lance-missiles Rizhao et un navire d'approvisionnement, est arrivée dimanche au port de Richards Bay en Afrique du Sud pour participer à des manoeuvres navales conjointes organisées par la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud.

La force navale sud-africaine a organisé une grande cérémonie de bienvenue sur le quai pour célébrer cet événement. Plus de 60 personnes, dont le consul général de Chine par intérim à Durban, Sun Anlin, des responsables de l'armée sud-africaine et des représentants des chinois à l'étranger, ont salué l'arrivée de cette flotte lorsque la frégate Rizhao a accosté avec succès dans le port de Richards Bay dimanche à 17H00 heure locale. Cet exercice, qui sera organisé dans les eaux et l'espace aérien à l'est du pays entre Durban et Richards Bay, est le second exercice maritime conjoint organisé par les forces navales de ces trois pays depuis 2019.

Ces manœuvres conjointes auront lieu en deux phases, l'une au port et l'autre en mer. A u port, les trois marines mèneront également des débats sur des questions relatives aux manœuvres navales conjointes et participeront à des activités d'échange telles que des jeux de ballon.

La flotte chinoise a pris la mer le 21 septembre 2022 à Qingdao, dans la province chinoise du Shandong (est), pour sa 42ème mission d'escorte dans le golfe d'Aden et dans les eaux au large de la Somalie. Elle a escorté au total 29 navires chinois et étrangers lors de cette mission.