Les Nations Unies ont appelé lundi les partis politiques et les autres parties prenantes du Zimbabwe à s'assurer que les élections générales qui doivent avoir lieu plus tard cette année, soient pacifiques.

Edward Kallon, coordinateur résident de l'ONU au Zimbabwe, a tenu ces propos lors de la cérémonie de signature pour la remise d'une aide de 1,4 million de dollars américains de pays partenaires visant à renforcer la capacité de la Commission électorale du Zimbabwe (ZEC) à organiser ces élections.

"L'ONU est bien consciente des préoccupations concernant les élections de 2023, et notamment de la violences éventuelle.

Je souhaite réellement profiter de cette opportunité pour relayer les appels qui ont été lancés de tous les bords du spectre politique au Zimbabwe pour demander des élections pacifiques, et réitérer l'appel de l'ONU à tous ses pays membres à respecter leurs obligations internationales en matière d'élections, ainsi que l'appel à toutes les parties et à tous les candidats à respecter le processus, les règles et les mécanismes prévus pour traiter tout litige de manière pacifique", a déclaré M. Kallon.

Le responsable onusien a exprimé son espoir que la ZEC se montrerait à la hauteur de ce défi et réussirait dans l'organisation des prochaines élections.