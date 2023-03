Quatorze personnes dont deux chefs traditionnels ont été tuées depuis vendredi dans un territoire de l'ouest de la République démocratique du Congo par de présumés miliciens d'une tribu rivale, a indiqué lundi un responsable administratif.

Lundi, "vers 4 heures du matin, le chef du village Kimpasi, dans le groupement de Kisia-Ngasi, a été tué dans sa résidence par des assaillants venus de Kwamouth", a déclaré Amédée Bangambuma, administrateur du territoire de Bagata, dans la province de Kwilu.Dans ce groupement (ensemble de villages) de Kisia-Ngasi, "douze villageois avaient été tués dans une ferme vendredi par des assaillants (...). Le chef du groupement venu s'enquérir de cette situation a aussi été tué", a-t-il ajouté, indiquant que toutes les victimes sont des membres de la communauté Teke et ont été tuées à la machette. Le groupement de Kisia-Ngasi se trouve dans une zone enclavée. Il n'y a pas sur place de forces de sécurité et le poste de police le plus proche est à environ 100 km, a expliqué M. Bangambuma. Pour ce responsable administratif, les auteurs de ces tueries sont des miliciens venus "du territoire de Kwamouth, de l'autre côté de la rivière, et qui viennent agresser des Teke dans le territoire de Bagata", dans la province voisine de Kwilu.

Le territoire de Kwamouth est situé dans la province de Maï-Ndombe, en proie à des violences communautaires qui ont démarré en juin dernier autour d'un conflit foncier entre les Teke, qui se considèrent comme originaires et propriétaires des villages situés le long du fleuve Congo sur une distance d'environ 200 kilomètres, et les Yaka, venus s'installer après eux.

Les violences, qui se sont ensuite étendues à la province du Kwilu, ont fait au moins 180 morts l'année dernière, selon le gouvernement de Kinshasa.