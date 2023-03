L'avionneur européen Airbus a annoncé lundi avoir signé avec des organisations syndicales en France un accord prévoyant d'embaucher 3.500 personnes dans l'hexagone en 2023.

Airbus, qui a annoncé le mois dernier son intention de recruter 13.000 personnes dans le monde en 2023, dont 7.000 seront des créations nettes d'emplois, a précisé que 3.500 embauches seront effectuées en France.

"La moitié représente le remplacement des départs naturels, l'autre moitié des créations de postes", a affirmé Thierry Baril, directeur des ressources humaines du groupe au niveau mondial.

L'entreprise avait effectué le même nombre de recrutements l'an passé, pour répondre à la montée en cadence de sa production d'avions et préparer les technologies de l'avion vert. Sur ce total, 2.300 embauches concerneront les avions commerciaux, 700 la défense et le spatial, et 500 les hélicoptères.