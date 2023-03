La valeur des dépôts enregistrés au niveau des banques et établissements financiers publics et privés dédiés à la finance islamique a atteint les 500 milliards de DA à l'échelle nationale depuis le lancement officiel de l’opération en 2020 à fin août 2022, a révélé, lundi à Tipasa, le Directeur général du crédit et de la réglementation bancaire à la Banque Centrale, Abdelhamid Bouldanine.

Dans une communication intitulée "Rôle de la Banque d'Algérie dans le soutien de l'industrie financière en Algérie", présentée au colloque international sur la finance islamique organisé au Centre universitaire de Tipasa, M.Bouldanine a fait état d’un montant global de près de 500 milliards de DA de dépôts au niveau des banques publiques et privées depuis le lancement des produits de la finance islamique en 2020 jusqu'à août 2022.

La valeur des financements, à la même période, a été estimée à "400 milliards de DA au niveau de la totalité des banques et établissements financiers activant en Algérie", a-t-il ajouté. Le même responsable a souligné l’ouverture à la fin août 2022 de 469 guichets dédiés à la f inance islamique, à l’échelle nationale, parallèlement à 600.000 comptes bancaires.

Il a précisé que ce bilan a été enregistré au niveau de 11 banques et établissements financiers en Algérie ayant obtenu l’autorisation de commercialiser les produits de la finance islamique depuis avril 2020, date de promulgation d'une instruction définissant les opérations relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers en Algérie. 20 demandes d’autorisation avaient été déposées, a-t-il dit.

S’agissant des perspectives de la finance islamique en Algérie, M. Bouldanine a indiqué que l’action de la Banque Centrale est axée actuellement sur trois points essentiels, relatifs au "cadre légal", au "cadre réglementaire" et à la "gouvernance bancaire", faisant part de la préparation en cours du nouveau projet de loi bancaire et monétaire.

La 5e édition du colloque international de la finance islamique de Tipasa, dédié à "L'industrie de la finance islamique en Algérie et exigences du leadership", a été organisée par le Haut conseil islamique (HCI), en coordination avec la Banque Centrale et la Banque nationale d’Algérie (BNA), avec la participation d'établissements bancaires et financiers en Algérie et d'experts du domaine nationaux et étrangers.