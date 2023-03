La sélection algérienne féminine de football occupe toujours la 80e place du classement mondial de la Fédération internationale (Fifa), dévoilé vendredi, toujours dominé par la sélection des Etats Unis devant celles de l'Allemagne et la Suède.

Sur le plan continental, l'Algérie a perdu une place (10e position), devancée par le Nigeria (42e mondial), l'Afrique du Sud (54e), le Cameroun (56e), le Ghana (59e), la Côte d'Ivoire (64e), la Guinée équatoriale (71e), le Maroc (73e), la Tunisie (76e) et la Zambie (77e).

La sélection algérienne féminine n'a plus joué de match officiel depuis le mois de février 2022 et la double confrontation face à l'Afrique du Sud (aller: 2-0, retour:1-1) comptant pour le deuxième et dernier tour des qualifications de la CAN 2022, dont la phase finale s'était déroulée en juillet dernier.

Vainqueurs de leur sixième "She Believes Cup", les Etats-Unis ont conforté leur première place au classement, alors que l’Allemagne (2e) et la Suède (3e), qui se sont neutralisées en amical (0-0) se maintiennent sur le podium.

Victorieuse de l’Arnold Clark Cup, l’Angleterre (4e) s’en rapproche, grâce à des victoires face à l’Italie (16e) la République de Corée (17e) et la Belgique (19e). La France (5e) reste en embuscade, après avoir remporté le Tournoi de France et signé des succès face au Danemark (15e) et à l’Uruguay (66e). La prochaine édition du classement mondial féminin sera publiée le vendredi 9 juin 2023.