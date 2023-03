Les personnes qui ont un mode de vie sédentaire et restent assis trop longtemps ont une espérance de vie moindre, selon des chercheurs australiens.

«Vous travaillez au bureau et passez la plupart de votre journée assis ? Il est temps de vous lever de votre fauteuil ! Selon une étude de l’Université de Sidney menée sur plus de 200 000 personnes, passer 11 heures par jour ou plus en position assise pourrait diminuer l’espérance de vie. Les chercheurs australiens sont catégoriques : rester assis 11 heures ou plus chaque jour augmente de 40 % le risque de mourir dans les trois années suivantes». Ils auraient 40 % plus de risques que ceux qui passent moins de quatre heures par jour assis. Ces résultats plutôt alarmistes ont été publiés dans la revue Archives of Internal Medicine ont pris en compte l'activité physique, le poids et l'état de santé des participants.

«La marche du matin et […] la gym gardent toute leur importance, mais il est également primordial d'éviter de rester assis trop longtemps, affirme le Dr. Hidde van der Ploeg, chargé de recherches à l'Université of Sydney. Nos résultats le prouvent : le temps passé assis, au bureau, à la maison ou dans la voiture doit être réduit».

La sédentarité, facteur de risque de cancer

Cette nouvelle étude n’est pas la première à mettre en garde contre les risques de la position assise prolongée. On sait que la sédentarité, le fait de passer son temps libre inactif au bureau, chez soi devant sa télé ou en voiture augmente les risques de surpoids, d’obésité et de diabète. Surtout, la station assise prolongée augmente les risques de cancer, ou de connaître une rechute, pour les personnes en rémission. Dans une autre étude, des chercheurs ont démontré que passer régulièrement son temps assis face à un écran, à raison de deux heures par jour, peut provoquer des problèmes cardiaques. Pour prévenir les effets délétères de la sédentarité, pratiquer une activité physique régulière reste la meilleure solution. Bouger une demi-heure par jour rajeunit les cellules, préserve les facultés mentales et permet de garder la ligne ! Mieux, des études récentes ont découvert que 30 minutes de marche quotidiennes ralentit le vieillissement mental de cinq à sept ans. Et au bureau alors ? Ne restez pas assis trop longtemps : faites des pauses régulièrement et profitez-en pour vous balader 5 minutes dans les couloirs, empruntez les escaliers plutôt que l'ascenseur et allez voir directement votre collègue plutôt que de choisir le mode mail. Déplacez-vous ou bougez au moins les épaules en prenant de grandes inspirations pour dissiper la tension musculaire.