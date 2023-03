Une étude française met en lumière les différences entre hommes et femmes face à la mort subite liée au sport. Les cyclistes amateurs de plus de 55 ans font partie des personnes les plus à risque.

La pratique d’une activité sportive diminue de 30% le risque de mortalité prématurée, assure l’Institut de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Pourtant, les hommes de plus de 55 ans qui pratiquent de la course à pied ou du cyclisme au niveau amateur sont sujets à un risque accru de mort subite.

Le professeur Eloi Marijon du centre de recherche cardiovasculaire de l'hôpital Pompidou est le principal auteur d’une étude parue sur la revue américaine Journal of the American Medical Association. Après avoir travaillé en collaboration avec les Samu de 60 départements de France, il a constaté que le risque de mort subite augmente chez les hommes âgés de plus de 55 pratiquant du cyclisme ou de la course à pied, au lieu de la natation.

Une prévalence de maladies coronaires

Comme le précisaient les premiers résultats de cette étude parus en juillet 2011, «plus de 90 % des cas de mort subite surviennent chez des sportifs non compétiteurs, donc des amateurs plus ou moins assidus et entraînés», rappelle l’hebdomadaire Le Point.

«Dans 75 % des cas, nous ne sommes pas certains de connaître la cause exacte de ces décès, car très peu d'autopsies sont réalisées», a déclaré Éloi Marijon à l'Agence de presse médicale (APM). «Cependant, l'une des hypothèses pourrait être la plus grande prévalence des maladies coronaires parmi les hommes et donc parmi les sportifs.» Une autre possibilité envisagée par les scientifiques pourrait être que les femmes pratiquent du sport de façon plus raisonnable que les hommes.