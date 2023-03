Pas moins de 1182 enseignants fraîchement recrutés prennent part samedi à Constantine à un stage de formation, a-t-on appris auprès de la Direction de l'éducation de la wilaya.

Le stage bénéficie aux enseignants des divers paliers intégrés en vertu de la décision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de confirmer à leurs postes d'emploi les enseignants contractuels, a indiqué le chargé de communication à la Direction de wilaya de l’éducation, Djamel Enchaina.

Selon le même cadre, les concernés ont été divisés en 32 groupes répartis sur les trois établissements, à savoir le lycée El Houria qui accueille 597 enseignants du primaire, le Collège d'enseignement moyen (CEM) Khadidja Oum el Mouminine (286 enseignants du moyen) et le lycée le sœurs Saâdane (200 enseignants du secondaire).

D'une durée de 15 jours, le stage est encadré par 64 inspecteurs des trois paliers et 32 enseignants formateurs.

Il touche aux aspects théorique et pratique du processus pédagogique et didactique, des sciences de l’éducation, de la psychologie, des techniques de gestion d e la classe, de la législation scolaire et de la déontologie, est-il précisé.

"La formation assure un accompagnement pédagogique aux enseignants fraîchement recrutés et leur offre la possibilité de soulever les questions qui les préoccupent devant les formateurs", a indiqué l’inspecteur de l’éducation nationale et encadreur du stage, Ghazali Bouhedjar.

Les formateurs auront à aborder au cours du stage, a précisé M. Bouhedjar, l’importance de la formation pédagogique dans l’amélioration et le développement des performances de l’enseignant nouveau et dans sa préparation à faire face aux situations et aux problèmes qu’il aura à affronter.