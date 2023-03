Un nouvel abattoir avicole été mis récemment en service à la commune de Berhoum, dans la wilaya de M’sila, a-t-on appris dimanche auprès des services

de la wilaya.

Cet abattoir d’une capacité d’abattage estimée à 72 mille poulets par jour a été mis en service suite à la levée des entraves liées à l’investissement, ont précisé les services de la wilaya ajoutant que le produit de cet abattoir servira à alimenter en matière de volaille plus de trois wilaya dans l’Est du pays.

Cet investissement a permis la création de 150 postes d’emplois directs et plus de 500 autres indirects, au profit de la population de la commune de Berhoum.

Il met fin également à l’abattage clandestin, auparavant très répandu dans la wilaya de M’sila et augmente l’offre en matière de viandes blanches dans le marché à la wilaya et à l'est du pays, ont indiqué les services de la wilaya.

A la wilaya de M’sila, les investissements mis en service durant les deux dernières années dans le secteur de l’agro-alimentaire ont permis la création de plus de 2000 postes d’emplois directs et plus de 4000 emplois indirects, a-t-on rappelé de même source.

Plus de 75 projets d’investissements privés ont connus la levée des entraves et ce depuis le début de cette année a-t-on conclu.