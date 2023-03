La foire commerciale "Ramadhan au Palais", organisée au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger), a connu une forte affluence des visiteurs qui ont apprécié la variété des offres et la compétitivité des prix.

La plupart des visiteurs rencontrés par l'APS dans cette manifestation qui a ouvert ses portes mardi, sont unanimes à saluer cette initiative qui leur permet d'acquérir, notamment, des produits de base, très demandés pendant le Ramadhan, à des prix inférieurs à ceux enregistrés dans les espaces commerciaux ordinaires.

Le consommateur peut acheter de l'huile de table pour un prix allant jusqu'à 600 DA/5 litres et 250 DA/2 litres.

Par ailleurs, le prix de la semoule, très demandée par les visiteurs, atteint 400 DA pour un sac de 10 kg, tandis que celui de la farine oscille entre 135 DA et 280 DA/5 kg, en fonction de la qualité.

Le couscous est vendu à 100 DA, un sac de pâtes de 500 grammes est cédé à 50 DA, tandis que le sucre est vendu à 95 DA par kilogramme et le sucre en poudre à 100 DA par sac d'une capacité de 700 grammes.

Les lentilles sont exposées à 160 DA/kg et les pois chiches à 17 DA/kg.

Les visiteurs de la foire ont relevé, dans leurs déclarations à l'APS, la nécessité de généraliser de telles initiatives qui visent à protéger le pouvoir d'achat du simple citoyen, soulignant à ce propos la nécessaire intensification des efforts de contrôle sur les spéculateurs en particulier.

Pour leur part, les exposants comptent sur une affluence record des visiteurs lors de cette 3e édition qui coïncide, notamment, avec les vacances scolaires, pour faire connaitre leurs marques locales.

Dans ce contexte, le représentant de l'une des entreprises spécialisées dans la production des tomates en conserve a affirmé que "Ramadhan au Palais" constituait une opportunité pour cette entreprise, fraichement créée, de promouvoir ses différents produits en les proposant à des prix concurrentiels à l'instar de la boite de tomates en conserve de 400gr qui se vend à seulement 120 DA.

Quelque 60 exposants représentant différents secteurs dont l'agro-alimentaire, l'électroménager, les détergents, la pâtisserie, l'habillement et les textiles, l'artisanat et les cosmétiques participent à cette manifestation commerciale, organisée par la Société algérienne des foires et expositions (Safex).

La Safex propose, dans le cadre de cette manifestation et en marge de cette exposition commerciale, un programme de divertissement destiné aux enfants à l'occasion des vacances scolaires qui coïncident avec le début du mois sacré de Ramadhan.

Plusieurs manifestations culturelles et de divertissement sont organisées à l'instar des jeux, des productions théâtrales et des concerts, selon la Direction Marketing et Communication de la Société.

Outre les espaces dédiés au coloriage, un concours de dessin est organisé durant cette période de vacances allant du 23 mars au 7 avril.

Les portes de "Ramadan au Palais" seront ouvertes jusqu'au 18 avril prochain, de 11h00 à 17h00, mais aussi pendant la soirée le weekend à partir de 21h.