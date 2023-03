Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed a présidé une conférence consacrée au suivi du taux de prise en charge des arriérés de salaires au titre de 2022 et des augmentations indiciaires dans les salaires de janvier et février de l’année en cours, indique le ministère, jeudi, dans un communiqué.

"Il est impératif de verser la prime de rendement avant le 30 mars 2023", a tenu à préciser M. Belaabed qui présidait, mercredi par vidéoconférence, une conférence nationale consacrée au suivi du taux de prise en charge des arriérés de salaires au titre de 2022 et des augmentations indiciaires dans les salaires de janvier et février de l’année en cours, lit-on de même source.

Il a également enjoint de "poursuivre la numérisation des opérations restantes, notamment les décisions relatives à la scolarité des élèves et aux carrières professionnelles des fonctionnaires et des agents". Au sujet des réunions périodiques avec les parents d'élèves organisées au niveau des établissements scolaires à la fin de chaque trimestre pour la remise des relevés de notes, le ministre a instruit aux directeurs de l’Education de saisir cette opportunité pour effectuer des visites sur le terrain et de s’enquérir du déroulement de cette opération. Le Premier responsable du secteur a, par ailleurs, appelé à « focaliser sur la mise en œuvre des différents programmes et projets décidés, au vu de leur impact positif sur les membres de la communauté éducative, dont la gestion de toutes les grandes opérations liées à la prochaine rentrée scolaire, via la plateforme numérique ».

A cet effet, des commissions « chargées de la numérisation des dossiers de mouvements de transfert des fonctionnaires, d’entrée et de sortie vers et de wilaya, de la contractualisation, ainsi que des décisions relatives à la scolarisation des élèves », ont été formées.

Concernant la régularisation de la situation des logements de fonction, le ministre a rappelé «la fin de la 2e phase et qui sera suivie directement par des visites intenses d’inspection sur le terrain, en vue de contrôler la carte descriptive déclarée ».

Le ministre a également donné un ensemble d’ " orientations et d’instructions relatives à certaines opérations en cours de réalisation, en application des résultats de la conférence nationale, tenue les 18 et 19 mars ".