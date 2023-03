Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf et son homologue saoudien, le prince Fayçal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud ont réaffirmé, lors d’une communication téléphonique, l’importance de poursuivre les efforts pour renforcer l’action arabe commune, indique, jeudi, un communiqué du ministère.

"Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ahmed Attaf a reçu un appel téléphonique de son frère le ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite, pays frère, son altesse le prince Fayçal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud qui l’a félicité pour sa nomination à la tête de la diplomatie algérienne, lui souhaitant plein succès dans l’accomplissement de ses missions", lit-on dans le communiqué.

Les deux parties ont passé en revue, à cette occasion, les relations algéro-saoudiennes marquées "par un capital historique fait des plus belles images de fraternité, de coopération, de solidarité et de soutien mutuel entre les deux pays et peuples frères", exprimant leur volonté d'œuvrer de concert pour assurer la bonne préparation des prochaines échéances bilatérales pour servir les objectifs communs dans les domaines politique et économique.

Les deux ministres ont exprimé "leur satisfaction quant à la grande convergence des positions des deux pays frères autour des principaux dossiers d’intérêt commun aux niveaux régional et international, insistant sur l’importance de poursuivre les efforts de renforcement de l’action arabe commune, d'autant que l’Arabie saoudite se verra confier la présidence du sommet arabe par l'Algérie lors des travaux du prochain sommet à Riyad", ajoute la même source.