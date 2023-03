La sélection algérienne de football des moins de 23 ans (U-23) est arrivée samedi matin à Kumasi pour disputer le match-retour du 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2023) de la catégorie, prévu mardi (15h00) à Kumasi (Ghana), indique la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Conduite par Karim Chettouf et Zoheir Djelloul, respectivement membre du bureau fédéral et directeur technique adjoint, la délégation algérienne a fait le déplacement à Accra à bord d'un avion spécial affrété par la Fédération algérienne de football (FAF), avant qu'elle ne soit transférée vers Kumasi par un avion militaire, a précisé la FAF, tout en soulignant que les éléments des services consulaires au Ghana ont largement facilité les formalités administratives d'usage. La sélection algérienne a ensuite pris ses quartiers au niveau de l’hôtel Lancaster de Kumasi où les Blacks Stars du Ghana avaient séjourné il y a quelques jours dans le cadre de leur match des éliminatoires de la CAN 2023.

Une fois rep osés, les joueurs ont effectué un décrassage aux alentours de l’hôtel après ce long périple.

En début de soirée (20h00), l’équipe a visionné quelques séquences du match-aller, notamment les phases de jeu nécessitant certaines corrections.

La sélection algérienne et son homologue ghanéenne ont fait match nul 1 à 1 (mi-temps : 0-0), en match aller disputé vendredi soir au stade du 19 mai 1956 d'Annaba.

Le but algérien a été inscrit par Bekkouche (90e+1) sur penalty, alors que le Ghana a ouvert le score par Fatawu Issahaku (83e).

La CAN U23 se jouera du 2 au 26 novembre 2023.

Les trois premiers du rendez-vous continental représenteront l'Afrique aux Jeux olympiques 2024 de Paris (26 juillet - 11 août).

La sélection algérienne U23 a été réhabilitée par la Confédération africaine de football (CAF) après la disqualification de la RD Congo qui avait aligné aux éliminatoires de la CAN-2019 un joueur dont la date de naissance a été falsifiée.