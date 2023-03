La sélection algérienne de football, virtuellement qualifiée à la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN-2023) prévue en Côte d'Ivoire et reportée à 2024, pourrait assurer sa première place dans le groupe (F) dès lundi à Tunis, en cas de victoire ou d'un nul contre le Niger, en match comptant pour la quatrième journée de la phase de poules.

Les Verts avaient franchi un premier pas vers cette qualification jeudi dernier, en battant lors de la première manche cette même sélection du Niger (2-1) au stade Nelson Mandela à Baraki (Alger) pour le compte de la troisième journée, ce résultat ayant été bonifié dès le lendemain par la victoire "surprise" de la Tanzanie en Ouganda (0-1), dans l'autre match du groupe, disputé samedi.

Désormais, la sélection algérienne n'a plus besoin que d'une seule victoire, voir d'un ''draw'', après la victoire en déplacement de la Tanzanie contre l'Ouganda dans l'autre match du groupe F, pour assurer la première place du groupe.

L'EN ne compte pas attendre l'ultime journée de cette phase de poule pour assurer sa qualification à la prochain Coupe d'Afrique des nations.

Bien au contraire, elle compte engranger les trois points nécessaires dans cette perspective de qualification lors de sa seconde confrontation avec le Niger, qui cependant devrait vendre chèrement sa peau, car désireux lui aussi de disputer la phase finale de la prochaine CAN.

Lors du match ''aller'' à Alger, le Niger avait longuement mené au score (0-1) et ce n'est que difficilement que les camarades du capitaine Ryad Mahrez avaient réussi à renverser la vapeur, pour l'emporter finalement (2-1).

Certes, le match retour se jouera sur un terrain neutre, puisque le Niger est contrait de recevoir en Tunisie, mais cela n'empêche pas que la sélection algérienne devra quand même s'attendre à un match difficile, car confrontée à un adversaire en pleine forme, qui veut faire un bon résultat face au leader du groupe F.

"Nous avons beaucoup progressé. Nous sommes passés d'un 6-0 à une défaite par seulement un but d'écart.

Je ne dirais pas qu'on méritait de gagner à Alger, mais on méritait mieux, et c'est vraiment cruel pour nous d'être passés à côté d'un exploit, surtout qu'on a eu une balle de 2-0 en fin de première mi-temps", avait regretté à l'issue du match aller en conférence de presse le sélectionneur du Niger, Jean-Michel Cavalli, qui voudrait probab lement refaire le coup au match retour.

De son côté, et tout en convoitant les trois points, Djamel Belmadi devrait chambouler son équipe après les graves défaillances du match ''aller'' et procéder à quelques changements majeurs en particulier en défense et au milieu, et même en attaque, et mettre d'entrée de jeu dans le bain ses nouveaux prodiges : Fares Chaibi, Rayan Aït Nouri et Badredine Bouanani et Kevin Guitoun. "A Tunis, au match retour contre le Niger, Jaouen Hadjam jouera titulaire, tout comme Mohamed-Amine Tougai, qui devrait jouer aussi", a promis de son côté Djamel Belmadi, qui devrait consacrer une bonne partie des trois derniers matchs dans la phase de poules à une découverte plus approfondie de ses nouveaux jeunes talents. Le match Niger - Algérie prévue demain lundi 27 mars à 17h00 au stade Rades (Tunis) pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN-2023 (Groupe F), sera officié par l'arbitre Malien Boubou Traoré, qui sera assisté du Guinéen Sidiri Sidibé en tant que premier assistant. Le 2e juge assistant quant à lui sera Malien, tout comme le 4e arbitre. Il s'agit respectivement de Modibo Samare et Sory Ibrahima Keita Sory.