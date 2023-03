Un théâtre de plein air sera mis en service à Khenchela au cours du 2è trimestre 2023, a indiqué jeudi le directeur de wilaya de la Culture et des arts, Mohamed El Alouani.

Les travaux de réalisation de cet équipement d’une capacité de 2.000 places implanté à la cité Chabour de la ville de Khenchela affichent un taux d’avancement de 95 % et un rythme soutenu en vue de le livrer par l’entreprise de réalisation au deuxième trimestre de cette année après l’exécution des travaux d’aménagement extérieurs, a précisé le même responsable.

La réception du lot des équipements bureautiques a commencé dernièrement en attendant le parachèvement des procédures administratives relatives à la réception du lot des équipements de sonorisation et d’éclairage, a ajouté le même responsable. La direction de la Culture et des arts en coordination avec les autorités locales ont prévu de donner le coup d’envoi des activités culturelles estivales 2023 au niveau de ce théâtre de plein air en y tenant divers spectacles, a-t-il ajouté. Inscrit au programme sectoriel il y a 15 ans, ce projet a connu depuis plusieurs a rrêts des travaux avant d’être relancé en 2022 pour une enveloppe financière de 130 millions DA, est-il précisé. A terme, cet équipement culturel consolidera les infrastructures du secteur de la Culture et accueillera les activités des troupes théâtrales locales ainsi que divers spectacles pour familles en dehors des salles fermées notamment durant la saison de l’été, est-il noté.