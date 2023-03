Un programme culturel et de distraction pour animer les soirées de ramadhan a été lancé vendredi soir dans la ville d'El Tarf et s’étalera jusqu'au 17 avril prochain.

Le public a ainsi savouré, la soirée de vendredi à samedi à la bibliothèque principale de lecture publique Chahida Françoise Louise appelée Mabrouka Belkacem, un concert de musique andalouse co-animé par la troupe Sidi Terrad et l’association culture des arts et de la créativité. Une série d’activités destinées à animer les soirées de ramadhan et à instaurer une ambiance joviale de gaieté a été prévue incluant des spectacles de théâtre et des concours religieux dans les communes de la wilaya, notamment celles frontalières, a indiqué le directeur de wilaya de la culture et des arts, Abdelkader Azzeddine.

Des expositions de livres religieux et historiques et des projections de films historiques et documentaires mettant notamment l’accent sur la vie de certains prophètes dont Mohamed (QSSSL) et de leurs compagnons sont ainsi programmées.

Des pièces pour enfants à l’occasion des vacances scolaires du printemps dont "Awdat El Mochakis" de l’association Scène d’or d’Annaba et "El Hakawati" de Fatima Hacherouf d’El Tarf figurent également au programme culturel des soirées de ramadhan. Des concours de récitation du saint Coran et de Hadith destinés aux enfants ainsi que de dessin sont aussi prévus, en plus de conférences-débats sur des thèmes liés au jeûne, a ajouté le même responsable.

La priorité dans l’animation de ce programme a été donnée aux associations et compagnies culturelles et artistiques de la wilaya dans le but d’encourager les jeunes talents, a souligné le directeur de la culture et des arts.