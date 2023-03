Le critique littéraire et enseignant en lettres et langue arabe à l'université Alger 2, Othmane Badri est décédé, samedi à Alger, a-t-on appris de son entourage.

Natif de Tébessa, le défunt a étudié la langue et la littérature arabe à l'université du Caire, où il a obtenu le magistère et le doctorat, avant de rejoindre l'Université d'Alger, où il a occupé le poste d'enseignant de la langue arabe et de la littérature arabe à l'université 2, encadrant aussi plusieurs doctorants.

Badri était membre au sein du Haut conseil de la langue arabe (HCLA) et à l'Union des écrivains algériens (UEA).

Il a pris part à plusieurs forums, algériens, arabes et internationaux.

Le défunt a, à son actif, plusieurs parutions en critique, dont "La construction du personnage principal dans les romans de Naguib Mahfouz", " La fonction de la langue dans le discours narratif réaliste chez Naguib Mahfouz", ou encore "la vision de la réalité dans le roman algérien contemporain". Il a également réalisé une étude pionnière dans le monde arabe, intitulée "Pari sur l'Enseignement supérieur dans le monde arabe, entre défis internes et externes".