Une soirée musicale chaâbi , animée samedi soir à la salle Atlas d'Alger par trois artistes dans la pure tradition célébrant la communion et le partage, a marqué l'ouverture du programme artistique pour le mois du ramadhan de l'Office national de la culture et de l'information (Onci).

Devant un public peu nombreux pour cette première soirée de ce programme spécial ramadan, Rachid Chiyah, Nacer Mokdad et Sidali Dris se sont succédé sur la scène de cette salle de spectacle, située à Bab El Oued, quartier populaire proche de la Casbah d'Alger, qui voue une admiration particulière à ce genre musical traditionnel.

Accompagnés par un orchestre, dirigé par le pianiste Sidi Ali Kriou, les artistes interprètes ont revisité, tour à tour, des pièces puisées dans le riche répertoire classique algérien, alternant entre le chaâbi et le hawzi. Premier à monter sur la scène de cette mythique salle qui a vu se succéder de grands artistes algériens, Rachid Chiyah a gratifié le public de quelques titres du chaabi comme "Ahçan ma youqal an'hou" avant de terminer sur une pièce de l'andalou exécuté sur une cadence berouali, suscitant chez le public une certain enthousiasme.

L'autre artiste de cette soirée, Nacer Mokdad, qui a interprété plusieurs titres du chaabi, entre qcid et chansonnettes parmi lesquelles ses propres compositions.

Dans le registre de la musique andalouse, l'artiste a remarquablement repris des pièces notamment "ya khel lainine wa echfer" en plus des chansonnettes qu'il a composées lui-même. Pour sa part, Sid-Ali Dris, autre nom populaire de la scène chaâbi, a enchanté le public d'une brochette du qcid, exécuté dans la pure tradition de ce genre, en plus de madih qui accompagne spirituellement les soirées de ce mois de jeûne dans le vieil Alger. En plus de chants de louange (madih) au Prophète Mohammed (Qsssl), le chanteur a repris " ya Qalbi khelli el hal", célèbre pièce du patrimoine musical algérien reprise par de grands interprètes algériens, "wech dek ya maghrour" ou encore " Youm el djemaâ kharjou ryam", célèbre pièce reprise par de grands maîtres du genre comme El Hachemi Guerouabi dont il s'inspire.

Le programme artistique de l'Onci pour le mois de ramadhan se poursuit jusqu'au 18 avril prochain à travers son réseau de salles de spectacle qui accueilleront des concerts, représentations de théâtre et spectacles pour enfants. La salle Atlas d'Alger accueille pour la soirée de mercredi Karima Esseghira, Radia A dda et Nourredine Dziri.