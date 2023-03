Au moins cinq personnes dont deux enfants ont été tuées et plusieurs autres blessées par des "bandits" samedi dans un village de la périphérie de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, région en proie à une rébellion où les armes pullulent, indiquent des médias citant des sources locales.

Ces cinq civils, membres de deux familles, ont été tués par balles dans la nuit dans le village de Bugamba 2, dans le territoire de Nyiragongo, ont précisé Kanane Ndyanabo, chef du "groupement" visé, et Mambo Kawaya, président de la société civile du territoire.

Dans un ménage, "un papa, sa femme et son enfant" sont morts, et dans l'autre maison, ce sont "le papa et son enfant", a indiqué M. Kawaya. Quatre blessés graves ont été hospitalisés, a-t-il ajouté.

"Nous avons réussi à capturer trois bandits et un quatrième a été blessé à la machette par la population", a déclaré M. Ndyanabo, sans pouvoir préciser ce qui a motivé ces attaques.

M. Kawaya pointe de son côté "un mouvement surnommé 40 voleurs" et ajoute que "ce n'est pas la première fois" que des familles sont ainsi attaquées. Le village de B ugamba est sous le contrôle des forces loyalistes et de groupes armés, la rébellion étant positionnée à une vingtaine de km de là.

Le M23 ("Mouvement du 23 mars"), soutenu par le Rwanda selon Kinshasa et des experts de l'ONU, a conquis depuis l'année dernière de vastes pans de territoire dans la province du Nord-Kivu, dont Goma est le chef-lieu. Un énième cessez-le-feu était censé entrer en vigueur le 7 mars mais n'est pas respecté.

L'armée de la RD Congo affirme avoir tué 20 "terroristes" des ADF

L'armée de République démocratique du Congo a affirmé avoir tué samedi dans le Nord-Kivu (Est) 20 "terroristes" des ADF, des rebelles affiliés au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) accusés de tueries répétées de civils dans la région.

Ces 20 rebelles ont été "neutralisés dans le secteur de Ruwenzori", en territoire de Beni, dans le nord de la province, "dans un long affrontement qui a opposé les FARDC (Forces armées de RDC) à ces terroristes", indique dans un communiqué transmis à la presse le capitaine Antony Mualushayi, porte-parole de l'armée dans la région. "Quatre armes de guerre de type AK47 ont été récupérées", selon lui, ainsi qu'"une quantité importante de munitions de guerre, 11 corans et plusieurs autres effets de guerre".

Des éléments des ADF (Forces démocratiques alliées) se sont enfuis vers la forêt dans le parc national des Virunga, où les FARDC et l'armée ougandaise les poursuivent, a-t-il ajouté.

L'armée ougandaise est présente depuis fin 2021 dans cette région, pour une opération conjointe lancée avec l'armée congolaise pour lutter contre les ADF.