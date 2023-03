Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a mis en garde vendredi contre la persistance de niveaux "sans précédent" d'insécurité alimentaire aiguë dans les pays de la Corne de l'Afrique touchés par la sécheresse.

Dans son dernier rapport sur la situation et la réponse à la sécheresse dans la Corne de l'Afrique, le PAM indique que les pays de la région, dont l'Ethiopie, le Kenya et la Somalie, sont confrontés à une grave sécheresse depuis deux ans et demi, après cinq saisons de pluies infructueuses.

La région connaît actuellement la sécheresse la plus grave et la plus prolongée depuis des décennies, entraînant des niveaux sans précédent d'insécurité alimentaire aiguë dans le sud et le sud-est de l'Ethiopie, les terres arides et semi-arides du Kenya et une grande partie de la Somalie, selon le PAM.

Rappelant que la Corne de l'Afrique est connue pour ses sécheresses récurrentes, le PAM indique que la situation a été exacerbée par divers facteurs tels que la croissance démographique, la volatilité macroéconomique, les pandémies, l'extrême pauvreté et les conflits.

Le PAM indique que les derniers chiffres prévoient que 5,4 millions de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire au Kenya entre mars et juin 2023.

En Somalie, environ 6,5 millions de personnes devraient être confrontées à une crise ou à une situation d'insécurité alimentaire plus grave entre janvier et mars 2023, selon le PAM.

En Ethiopie, quelque 11,8 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence dans les seules zones touchées par la sécheresse, soit une augmentation de 59% par rapport à début 2022.

"La catastrophe actuelle dans la Corne de l'Afrique en a fait l'une des régions les plus touchées par l'insécurité alimentaire, avec des taux de prévalence nettement plus élevés que dans d'autres régions du monde", indique le PAM.

Il a averti que la survenue d'une autre mauvaise saison des pluies entre mars et mai 2023, comme prévu, aurait des conséquences "dévastatrices" pour les communautés.

Indépendamment des performances saisonnières, les besoins humanitaires resteront élevés en 2023, et l'aide multisectorielle doit être renforcée pour sauver des vies, ajoute-t-il.