Parce que ce n'est pas toujours apaisant que d'être bloquée entre sa chaise

et son ordinateur, voici quelques gestes qui vont vous détendre en un rien de temps.

Travaillez plus léger !

Le stress est partout, tout le temps. En voiture, dans les transports, le matin, le soir, au supermarché, dans vos rêves, dans la préparation d'un rendez-vous, sur le trottoir d'en face, dans sa boîte mail, dans un portable qui sonne. Et au bureau. Bah oui, comme si le bureau pouvait y échapper. Du coup, Topsante.com arrive à votre rescousse et vous propose 8 gestes ultra simples à pratiquer chaque jour sur votre lieu de travail pour échapper aux angoisses que ce dernier peut générer. Histoire de ne plus être sous pression pour un mail, un coup de téléphone, une urgence à gérer. Etre zen, c'est un état d'esprit. Si vous décidez de faire les choses calmement, sans être trop speed et trop sujette au stress, vous verrez qu'en un éclair, vos journées s'agrémenteront de zénitude et bien-être.

Alors suivez nos conseils et prenez la bonne résolution d'être tranquille au travail. Que ce soit des petits exercices physiques (la respiration, la détente des muscles…) ou bien de bons réflexes à avoir pour se détendre au travail, soyez attentive à toutes nos idées. Dès demain, prenez les choses en mains. Ne subissez pas du stress inutile. Au cours de frustrations quotidiennes, il naît et cherche à vous piétiner. Soyez plus forte que lui. Et voilà que Topsante.com vous livre quelques armes… Après ça, vous voilà doter de plein de petits secrets afin de trouver le parfait équilibre. Prenez soin de vous et partez à la recherche des pensées positives. N'oubliez pas de vivre au présent.

Respirez des huiles essentielles roll-on

Très pratique, voilà que ces roll-on se glissent facilement dans une poche. Un coup de stress ? Vous attrapez le roll-on antistress et vous vous déposez un peu d'huile essentielle au creux de votre poignet. A respirer dès qu'un coup d'angoisse survient. Vous pouvez également en mettre sur les tempes.

Buvez un thé zen

Un petit réflexe «pause» à avoir : se faire du thé. Parce que le thé est plein de vertus et qu'en plus, s'il possède celle d'apaiser, pourquoi se priver ?

Faites travailler votre main gauche

La main droite est la main du stress…Petit réflexe pour grande droitière : faite travailler votre main non motrice. Fumez (ou pas…) de la main gauche, composez vos numéros de téléphone ainsi… Vous lui redonnerez un rôle gestuel intelligent (comme c'est gentil de penser à elle). La multiplication des actions «main gauche» diminue progressivement le taux de stress que l'on impose au cerveau gauche et à la main droite motrice.

Pratiquez le clic magique

Fermez votre boîte mail Outlook (ou autre) et ouvrez-la seulement toutes les X heures. Parce qu'être sans cesse alertée d'un nouveau mail fait bondir. Vous n'arrivez plus à vous concentrer sur une tâche parce qu'on fait appel à vous (quand il ne faut pas). Il vaut donc mieux couper quelques temps afin de réaliser efficacement ce que vous êtes en train de faire. Puis, quand vous le décidez : «Sésame ouvre-toi», hop, la boîte mail s'ouvre. Et n'oubliez pas de la refermer («Sésame ferme-toi»). On vous avait bien dit que c'était magique.

Respirez, tout simplement

On ne le dit jamais assez : il faut prendre le temps de respirer et de faire ça bien.

Bien droite sur votre chaise, inspirez en gonflant votre ventre. Maintenez 5 secondes et concentrez-vous sur l'air qui circule dans votre corps. Puis relâchez en expirant par le nez. A reproduire 3 fois pour un état de zénitude absolue.

Comptez vos muscles

Oui, vous avez bien lu. Aujourd'hui, on compte ses muscles ! Le corps encaisse le stress, les muscles sont souvent contractés sans qu'on ne s'en rende bien compte. Alors désormais, c'est facile : passez en revue toutes les parties de votre corps de la tête aux pieds… : tête, mâchoires, nuque, épaules, bras, mains… Continuez…

A chaque partie, stoppez-vous et détendez la partie concernée (assouplissez la tête, faites bouger votre nuque, remuez vos mains…). Et voilà que le stress est totalement chassé. OK, vous pouvez vous cacher un peu si vous ne voulez pas gigoter au milieu de l'open space…

Bâillez en grand

Bâiller éloigne le stress, la fatigue… Et permet de se régénérer. Tel un chat, n'hésitez pas à vous étirer. Pour provoquer le bâillement, inspirer profondément.

Et au moment d'expirer, écartez grand les mâchoires. Voilà c'est fait. Et tout le bureau avec vous, non ?

Surfez sur des sites 100% détente

Faites-vous un dossier de raccourcis dans votre navigateur avec des sites détentes (mais gardez-le pour vous)…

Vos blogs préférés (drôles, si possible), des sites concernant vos passions (l'art contemporain, le cinéma...).